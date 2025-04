Événement Musical Époustouflant à Toulouse : Electro Symphony par Lords of the Sound au Zénith !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Préparez-vous à une expérience musicale hors du commun ! Le légendaire orchestre symphonique Lords of the Sound présente son nouveau projet audacieux, Electro Symphony, le mercredi 7 mai 2025 à 20h00 au Zénith Toulouse Métropole !

Electro Symphony est une fusion inédite et captivante où la majesté des instruments classiques rencontre l’énergie des rythmes électroniques et des compositions emblématiques. Les musiciens de Lords of the Sound ont brillamment uni le meilleur de deux mondes musicaux, créant une symbiose véritablement spéciale entre la richesse de la musique classique et la puissance de l’électro.

Attendez-vous à redécouvrir vos tubes préférés dans des arrangements symphoniques surprenants ! Le programme du concert Electro Symphony vous transportera à travers les hits de géants de la musique électronique tels que Fatboy Slim, The Prodigy, Benny Benassi, Depeche Mode, David Guetta, Daft Punk et bien d’autres.

Mais ce n’est pas tout ! Sur scène, vous vibrerez également au son des succès récents d’artistes comme The Weeknd, The Black Eyed Peas, Stromae, Twenty One Pilots, Bob Sinclar. Ces morceaux, qui ont marqué des générations de mélomanes, seront réinventés pour vous faire danser et vivre un show inoubliable.

Fort de ses 10 années d’expérience à captiver le public avec des concerts originaux, Lords of the Sound vous promet un voyage musical unique. Avec 50 musiciens talentueux, 5 solistes, un DJ passionné, une chorale puissante et un groupe de rock énergique, ils créeront une fête sonore à laquelle vous voudrez assurément participer encore et encore.

Electro Symphony, c’est la promesse d’un son de haute qualité, de mises en scène modernes et d’effets de lumière spectaculaires, le tout sublimant les tubes les plus entraînants des dernières décennies. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle au Zénith de Toulouse !

Infos Pratiques :

Date : mercredi 7 mai 2025 à 20h00

Lieu : Zénith de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 79€

– Catégorie 2 : 64€

– Catégorie 3 : 39€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr