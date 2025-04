Événement Reggae Incontournable à Toulouse : IJahman Levi & Culture au Bikini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Préparez-vous à une soirée de vibrations reggae authentiques ! Le jeudi 15 mai 2025, la scène mythique du Bikini à Toulouse accueillera deux figures emblématiques du reggae jamaïcain pour une rencontre musicale exceptionnelle : IJahman Levi & Culture ! Le concert débutera à 19h30.

Les amateurs de reggae roots seront comblés par la présence de Culture, mené par Kenyatta Hill. Fils du légendaire Joseph Hill, Kenyatta perpétue l’héritage musical de son père avec une énergie et une passion communicative. Le groupe fusionne habilement les racines profondes du reggae avec des influences dancehall contemporaines, offrant des performances scéniques vibrantes et chargées d’émotion. Kenyatta Hill incarne une nouvelle génération tout en restant profondément fidèle à l’esprit conscient et engagé qui a fait la renommée de Culture à travers le monde.

La soirée sera également marquée par la présence de l’incomparable IJahman Levi. Véritable légende du reggae jamaïcain, IJahman Levi transporte son public dans un univers spirituel et profond. Ses compositions, souvent inspirées de ses rêves et portées par une foi inébranlable, résonnent comme de puissants hymnes à Jah. Sa voix unique et son message de paix et d’unité en font une figure respectée et admirée de la scène reggae internationale.

Ce concert au Bikini promet une rencontre musicale inédite, unissant deux générations et deux approches du reggae dans la plus pure tradition des vibrations positives. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une soirée mémorable au rythme du reggae jamaïcain !

Infos Pratiques :

Date : Le jeudi 15 mai 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs : à partie de 25,70€

Réservations :

Le Bikini