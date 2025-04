Événement Exclusif à Toulouse : Madame Arthur Met le Feu à La Cabane avec un Show ABBA Déjanté !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à une invasion de paillettes et de tubes suédois ! Le légendaire cabaret parisien Madame Arthur, en pleine odyssée spirituelle et festive, débarque à La Cabane le jeudi 15 mai 2025 à 20h00 avec un tout nouveau spectacle étincelant entièrement dédié au phénomène ABBA !

Institution mythique du quartier Pigalle depuis 1946, Madame Arthur est devenu une véritable référence artistique pour la jeunesse parisienne, grâce à son ambiance unique et ses performances drag explosives. Mais l’appel de l’aventure a été plus fort : le célèbre cabaret s’éloigne de ses pavés pour venir enflammer la scène toulousaine.

Attendez-vous à une soirée incandescente où les talentueux artistes drag de Madame Arthur vont faire monter la température d’un cran ! Mamma Mia, le groupe disco suédois n’a qu’à bien se tenir, car ils risquent fort de se faire voler la vedette par cette troupe haute en couleur. Au programme : une extravagance visuelle époustouflante, des rires à gogo et une avalanche des plus grands hits d’ABBA revisités avec l’énergie et l’irrévérence propres à Madame Arthur.

Sur scène, vous retrouverez des personnalités flamboyantes :

Diamanda Callas : Performeuse magnétique qui vous transportera dans un univers de glamour et d’audace.

Performeuse magnétique qui vous transportera dans un univers de glamour et d’audace. Maud’Amour : Artiste captivante qui saura vous séduire avec son charme et son talent.

Artiste captivante qui saura vous séduire avec son charme et son talent. Martin Poppins : Un performer hors pair qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous faire rire.

Un performer hors pair qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous faire rire. Tony Blanquette : Le maestro du piano qui accompagnera ce show exceptionnel avec brio.

Ne manquez surtout pas cette soirée unique en son genre où l’esprit iconique d’ABBA rencontre la folie créative de Madame Arthur dans le cadre chaleureux et festif de La Cabane. Sortez vos plus belles tenues à paillettes, échauffez vos cordes vocales et préparez-vous à chanter et danser jusqu’au bout de la nuit !

Infos Pratiques :

Date : jeudi 15 mai 2025 à 20h00

Lieu : La Cabane de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 33€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr