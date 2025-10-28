ÉVÉNEMENT MUSICAL : AMAURY VIDUVIER ET L’ENSEMBLE VIRTUOSO À SAINT-PIERRE-DES-CUISINES !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Arts Renaissants vous convient à un voyage unique le mardi 18 novembre 2025 à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Un concert où les frontières entre les musiques s’effacent au rythme de la danse !

L’événement « DANZA ! » vous propose un fabuleux périple musical en compagnie du clarinettiste de renom, Amaury Viduvier, et de l’Ensemble Virtuoso (neuf musiciens). Organisé par Les Arts Renaissants, ce concert est une invitation à un mariage harmonieux entre traditions savante et populaire, prouvant que musique et danse ne font qu’un.

« Redécouvrir la musique classique à travers ses influences venues du monde entier, voilà comment j’ai imaginé ce spectacle, » explique Amaury Viduvier.

Un Mariage de Genres, de Vivaldi à Piazzolla

Laissez-vous emporter par cette aventure musicale autour de la clarinette, qui vous fera voyager à travers les pays et les compositeurs :

Hongrie : Laissez-vous entraîner par l’énergie d’un bal de village avec Johannes Brahms et ses célèbres Danses hongroises .

Laissez-vous entraîner par l’énergie d’un bal de village avec et ses célèbres . Argentine : Faites escale dans un café du port de Buenos Aires avec les mélodies passionnées d’ Astor Piazzolla , notamment le célèbre Libertango .

Faites escale dans un café du port de Buenos Aires avec les mélodies passionnées d’ , notamment le célèbre . Espagne : Vivez l’émotion et le drame des arènes sévillanes en compagnie de l’immortelle Carmen de Georges Bizet (en fantaisie).

Vivez l’émotion et le drame des arènes sévillanes en compagnie de l’immortelle de (en fantaisie). Au Programme également : Des œuvres de Vivaldi (La Notte), Samuel Barber (Adagio), Django Reinhardt (Minor Swing) et d’autres pépites qui témoignent de l’universalité du rythme.

Ce spectacle festif et coloré s’adresse à tous les publics et promet un moment de partage sans précédent, où la musique sera dévoilée comme vous ne l’avez jamais entendue.

Informations Pratiques & Réservation