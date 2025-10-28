ÉVÉNEMENT MUSICAL : AMAURY VIDUVIER ET L’ENSEMBLE VIRTUOSO À SAINT-PIERRE-DES-CUISINES !

Les Arts Renaissants vous convient à un voyage unique le mardi 18 novembre 2025 à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Un concert où les frontières entre les musiques s’effacent au rythme de la danse !
L’événement « DANZA ! » vous propose un fabuleux périple musical en compagnie du clarinettiste de renom, Amaury Viduvier, et de l’Ensemble Virtuoso (neuf musiciens). Organisé par Les Arts Renaissants, ce concert est une invitation à un mariage harmonieux entre traditions savante et populaire, prouvant que musique et danse ne font qu’un.
« Redécouvrir la musique classique à travers ses influences venues du monde entier, voilà comment j’ai imaginé ce spectacle, » explique Amaury Viduvier.
Un Mariage de Genres, de Vivaldi à Piazzolla
Laissez-vous emporter par cette aventure musicale autour de la clarinette, qui vous fera voyager à travers les pays et les compositeurs :
- Hongrie : Laissez-vous entraîner par l’énergie d’un bal de village avec Johannes Brahms et ses célèbres Danses hongroises.
- Argentine : Faites escale dans un café du port de Buenos Aires avec les mélodies passionnées d’Astor Piazzolla, notamment le célèbre Libertango.
- Espagne : Vivez l’émotion et le drame des arènes sévillanes en compagnie de l’immortelle Carmen de Georges Bizet (en fantaisie).
- Au Programme également : Des œuvres de Vivaldi (La Notte), Samuel Barber (Adagio), Django Reinhardt (Minor Swing) et d’autres pépites qui témoignent de l’universalité du rythme.
Ce spectacle festif et coloré s’adresse à tous les publics et promet un moment de partage sans précédent, où la musique sera dévoilée comme vous ne l’avez jamais entendue.
Informations Pratiques & Réservation
|Événement
|Amaury Viduvier et l’Ensemble Virtuoso – DANZA !
|Date
|Mardi 18 novembre 2025
|Heure
|20h00
|Lieu
|Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines (12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse)
|Tarifs
|Tarif Adulte : 32,80 €
|Tarif Réduit : 13,80 € (Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi – vérifiez les conditions)
|Réservation
|Billets disponibles en ligne sur le site de l’organisateur Les Arts Renaissants , par téléphone (05 61 25 27 32) ou sur place avant le concert (dans la limite des places disponibles).