ÉVÉNEMENT JAZZ : HIROMI’S SONICWONDER INCENDIE LA HALLE AUX GRAINS !

Ne manquez pas la pianiste la plus électrique de sa génération, Hiromi, et son trio « Sonicwonder » le mercredi 19 novembre 2025 à 20h00 !

Si vous cherchez une musicienne de jazz capable de briser toutes les barrières, Hiromi est l’artiste qu’il vous faut. La pianiste japonaise, virtuose et exubérante, s’apprête à enflammer la prestigieuse Halle aux Grains de Toulouse avec son projet le plus éclectique et explosif : HIROMI’S SONICWONDER.

Le jazz de son album éponyme est une véritable fusion audacieuse, un terrain de jeu où se rencontrent et s’entrechoquent les genres avec une liberté totale. Attendez-vous à un maelström musical mêlant :

Classique et Bebop,

Post-Bop et Rock,

Stride, Funk et Reggae…

Avec son trio de haut vol – Adam O’Farrill à la trompette, Hadrien Feraud à la basse et Gene Coye aux percussions – Hiromi déploie une énergie irrésistible. Ces quatre artistes offrent un jazz d’une vitalité rare, à consommer sans aucune modération. Préparez-vous à une soirée d’improvisation brillante et d’une joie contagieuse !

Informations Pratiques & Réservation