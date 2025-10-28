mardi , 28 octobre 2025

ÉVÉNEMENT JAZZ : HIROMI’S SONICWONDER INCENDIE LA HALLE AUX GRAINS !

28 octobre 2025 Articles, Concerts

Ne manquez pas la pianiste la plus électrique de sa génération, Hiromi, et son trio « Sonicwonder » le mercredi 19 novembre 2025 à 20h00 !

Si vous cherchez une musicienne de jazz capable de briser toutes les barrières, Hiromi est l’artiste qu’il vous faut. La pianiste japonaise, virtuose et exubérante, s’apprête à enflammer la prestigieuse Halle aux Grains de Toulouse avec son projet le plus éclectique et explosif : HIROMI’S SONICWONDER.

Le jazz de son album éponyme est une véritable fusion audacieuse, un terrain de jeu où se rencontrent et s’entrechoquent les genres avec une liberté totale. Attendez-vous à un maelström musical mêlant :

  • Classique et Bebop,
  • Post-Bop et Rock,
  • Stride, Funk et Reggae…

Avec son trio de haut vol – Adam O’Farrill à la trompette, Hadrien Feraud à la basse et Gene Coye aux percussions – Hiromi déploie une énergie irrésistible. Ces quatre artistes offrent un jazz d’une vitalité rare, à consommer sans aucune modération. Préparez-vous à une soirée d’improvisation brillante et d’une joie contagieuse !

Informations Pratiques & Réservation
Artiste HIROMI’S SONICWONDER
Date Mercredi 19 novembre 2025
Heure 20h00
Lieu Halle aux Grains de Toulouse (1, place Dupuy, 31000 Toulouse)
Tarifs De 20 € à 80 € (selon la catégorie). Des tarifs réduits sont souvent disponibles pour les moins de 26 ans et les abonnés.
Réservation Billets disponibles sur le site Les Grands Interprètes 
Durée Environ 2 heures.

