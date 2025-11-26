ÉVÉNEMENT : LE CHÂTEAU D’EAU ROUVRE SES PORTES AVEC « L’HUMUS DU MONDE » DE SOPHIE ZÉNON !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après un an et demi de travaux, le Château d’Eau de Toulouse inaugure ses nouveaux espaces avec une exposition majeure consacrée à l’artiste Sophie Zénon, du 28 novembre 2025 au 8 mars 2026 !

C’est l’un des événements culturels les plus attendus de l’année à Toulouse ! Le célèbre Château d’Eau, temple de la photographie, rouvre ses portes après une longue période de chantier. Venez découvrir cet endroit totalement renouvelé et agrandi, avec notamment une nouvelle aile construite sous une arche du Pont-Neuf !

Pour marquer ce nouveau départ, le Château d’Eau accueille l’exposition inaugurale consacrée à Sophie Zénon, intitulée « L’HUMUS DU MONDE ».

Mémoire, Temps et Exil : L’Œuvre Poétique de Sophie Zénon

L’exposition propose une immersion dans l’univers poétique et critique de cette artiste singulière, profondément habitée par les grandes questions humaines. L’œuvre de Sophie Zénon place au centre de sa réflexion :

La mémoire , l’ histoire , et le passage du temps .

Notre rapport à l’ oubli , à la perte , à l’ absence et à la mort .

Les thèmes de l’exil et des migrations.

Conçue comme un parcours intimement lié à la vie de l’artiste, l’exposition s’articule en trois chapitres déployés dans trois espaces distincts. La physionomie particulière du lieu a inspiré à l’artiste une scénographie filant la métaphore du cercle, évocation du cycle de la vie et de la mort.

Cerise sur le gâteau : l’artiste met en résonance son travail avec des œuvres majeures des musées toulousains (Les Augustins, Saint-Raymond, Paul Dupuy, Les Abattoirs), dans un dialogue fécond et onirique.

Informations Pratiques & Accès