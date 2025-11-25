PROUESSES ET FRISSONS : LE GRAND CIRQUE DE NOËL DE TOULOUSE EST DE RETOUR !

Après un succès retentissant, le Grand Cirque de Noël de Toulouse revient à l’Hippodrome de la Cépière du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 avec un spectacle entièrement renouvelé !

Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! Le Grand Cirque de Noël de Toulouse est de retour sous son chapiteau chauffé à l’Hippodrome de la Cépière pour une nouvelle édition grandiose. Oubliez la routine, car cette production 2025-2026 est entièrement renouvelée et réunit l’élite des artistes internationaux primés dans les plus grands festivals du monde.

Ce tout nouveau spectacle est une mise en scène festive et haute en couleurs qui promet de l’émerveillement et des frissons pour toute la famille.

L’Élite du Cirque Mondial à l’Affiche

À l’affiche de cette production exceptionnelle, vous découvrirez des numéros jamais vus :

Acrobaties Vertigineuses : Un duo de roller virevoltant flirtant avec le danger, et un artiste défiant la gravité en marchant la tête en bas à 12 mètres de hauteur !

Grandes Illusions : Un magicien de renommée internationale réalisant d’impressionnantes Grandes Illusions, incluant l’ apparition spectaculaire d’un hélicoptère sur la piste.

Exploits Aériens : La réunion de deux troupes de trapèze volant pour deux fois plus de voltige et de frissons, aux côtés de l’incroyable étoile du cirque brésilien et de l’acrobate évoluant autour d’un majestueux chandelier.

Rire et Émotion : Retrouvez Francesco , le roi des clowns, maître de l’émotion et du rire, ainsi qu’un ventriloque à mourir de rire.

Danse et Tradition : Un ballet féérique de danseuses, pur moment d’élégance, et une halte exceptionnelle du Père Noël pour la magie des fêtes.

Pour guider le public dans cette aventure magique, le Monsieur Loyal n’est autre que Pierre Galibert, venu tout droit de la radio et de la télévision.

Informations Pratiques & Tarifs