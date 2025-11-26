DIX-SEIZE ROUNDS D’AMOUR : LA PIÈCE « RING » ENFLAMME L’ARIA !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un spectacle poignant et hilarant sur la vie de couple : « RING » est à l’Aria (Cornebarrieu) du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 !

Préparez-vous à une plongée jubilatoire et sans concession dans l’arène du couple ! La pièce « RING », écrite par Léonore Confino et mise en scène par Catherine Schaub, s’installe à l’Aria pour un week-end de représentations exceptionnelles.

Dans un corps à corps théâtral éblouissant, les comédiens Jina Djemba et Amaury de Crayencour nous emmènent dans un voyage qui est à la fois poignant et hilarant, au pays complexe de la vie à deux.

Le Couple, Un Combat en Seize Rounds

De la toute première rencontre à la dernière rupture, le spectacle se déploie en seize rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre le rire et le drame.

Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous les personnages s’appellent Camille et tous se débattent avec les mêmes dilemmes : leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et réussir à s’aimer soi-même.

Amaury de Crayencour effectue son troisième passage à l’Aria après le succès de « La machine de Turing » et « La maison du loup ». Doublement nommé aux Molières pour ses précédents rôles et pour l’autrice Léonore Confino, ce spectacle est l’occasion d’admirer son tête-à-tête avec la merveilleuse Jina Djemba.

Informations Pratiques & Réservation