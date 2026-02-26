Événement Golf à Toulouse : Découvrez le programme choc de l’Open Drive UMGS 2026 cet été !

Partager Facebook

Twitter

Découvrez le programme, les catégories et les modalités d’inscription de l’Open Drive UMGS 2026 qui se déroulera en août au Golf de Toulouse-Seilh.

L’effervescence sportive s’empare à nouveau des greens toulousains ! L’Open Drive UMGS 2026 pose ses sacs au prestigieux Golf de Toulouse-Seilh pour une compétition qui s’annonce déjà mémorable. Étape incontournable pour les jeunes golfeurs de la région et d’ailleurs, ce tournoi est l’occasion parfaite de faire briller l’esprit rouge et noir de notre territoire sur les parcours.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette édition 2026 pour ne rien manquer de l’événement.

Un Programme Intense sur Trois Jours

La compétition se déroulera sur 54 trous en Stroke play (Individuel Brut), à raison de 18 trous par jour. L’organisation, menée par Franck Allaire et Thibault Poitevin (Directeur du Golf), a prévu un calendrier millimétré :

Lundi 24 Août 2026 : C’est le coup d’envoi officieux avec la journée d’entraînement (pensez à réserver directement auprès du golf de Toulouse Seilh). C’est également ce jour-là que sera publiée la liste des départs.

Les tours de compétition : Le tirage du 1er tour se fera selon le Mérite et les index. Les tours suivants verront des inversions de tableau, jusqu’au 3ème tour qui se jouera dans l’ordre inverse des résultats pour garantir un maximum de suspense !

Jeudi 26 Août 2026 : Fin de la compétition. La remise des prix récompensera les trois premiers de chaque série (Filles et Garçons) trente minutes après l’arrivée des dernières parties, et sera suivie d’un cocktail convivial.

Deux Parrains d’Exception : Victor Perez et Cyril Baille

Pour cette édition 2026, l’Open Drive UMGS s’offre un parrainage de très haut vol qui incarne à la perfection l’excellence sportive de notre région. Les jeunes talents auront l’honneur d’évoluer sous le regard de deux champions hors normes. D’un côté, Victor Perez, figure incontournable du golf professionnel mondial, qui apportera son expérience du très haut niveau et sera une véritable source d’inspiration pour la relève. De l’autre, le célèbre esprit « rouge et noir » s’invite sur les greens avec la présence de Cyril Baille, le redoutable pilier du Stade Toulousain et du XV de France. L’association inattendue entre la précision chirurgicale du golfeur et la puissance combative du rugbyman symbolise merveilleusement les valeurs de ce tournoi : exigence, abnégation et passion. Une double présence prestigieuse qui promet de galvaniser les compétiteurs !

L’événement est divisé en trois grandes catégories afin de permettre aux jeunes talents de tous âges de se mesurer dans des conditions optimales :

Le Trophée U16 (Comptant pour le Mérite National Jeune) : Ouvert aux catégories U16, Minimes, Benjamins et U12. Le Trophée Junior (Comptant pour le WAGR) : Réservé aux Cadets et Jeunes Adultes. C’est ici que les futurs grands noms du golf amateur viendront chercher de précieux points au classement mondial. Le Trophée Espoir : Dédié aux plus jeunes, des U8 aux Minimes, pour leur permettre de s’aguerrir aux exigences de la compétition. (Attention, les cadets et chariots électriques y sont interdits).

Inscriptions et Modalités Pratiques

Si vous souhaitez participer ou inscrire votre enfant, la réactivité est de mise. Le champ des joueurs est limité à 48 joueurs par catégorie (avec une jauge globale pouvant s’étendre à 144 joueurs sur l’ensemble de l’événement).

Date limite d’inscription : Samedi 15 Août 2026 (minuit, cachet de la poste faisant foi).

Publication de la liste officielle : Samedi 22 Août 2026.

Droit d’engagement : 90 €. Ce tarif inclut la reconnaissance, les différents tours, les balles de practice, ainsi qu’un tee gift offert chaque jour.

Procédure : Les inscriptions sont ouvertes ICI

N’oubliez pas de vérifier la validité de votre licence FFGolf, le paiement du droit de jeu fédéral, ainsi que votre questionnaire de santé (ou certificat médical pour les non-licenciés en France).