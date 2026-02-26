Cinélatino 2026 : Le cinéma latino-américain fait son grand retour à Toulouse !

Du 20 au 29 mars 2026, la 38e édition du festival Cinélatino s’installe à Toulouse et en région avec le Mexique à l’honneur. Découvrez le programme !
L’événement incontournable des cinéphiles toulousains est de retour ! Le festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse, revient pour sa 38e édition. Du 20 au 29 mars 2026, Toulouse et l’ensemble de la région Occitanie vibreront au rythme des œuvres et des auteurs d’Amérique latine.
Le Mexique, grand invité d’honneur
Cette année, le cinéma venu du Mexique est le véritable « Fil Rouge » du festival. Le public toulousain aura l’immense privilège d’accueillir la productrice mexicaine Bertha Navarro en tant qu’invitée d’honneur. Figure historique du cinéma indépendant, elle a notamment produit des chefs-d’œuvre de Guillermo del Toro, qui feront l’objet d’un triptyque spécial lors du festival.
La relève mexicaine sera également mise en lumière à travers la présence du Colectivo Colmena, un jeune collectif fondé en 2015. D’ailleurs, c’est le film Chicas Tristes de la réalisatrice mexicaine Fernanda Tovar qui fera l’ouverture au Pathé Wilson le vendredi 20 mars.
Une programmation riche : plus de 90 films à découvrir
Il y en aura pour tous les goûts ! La sélection 2026 propose près de 90 films répartis entre trois compétitions, des découvertes, des focus et des séances pour le jeune public.
Les rencontres : Près de 100 rencontres en salles sont prévues avec les cinéastes invité·es, permettant d’échanger directement avec les créateurs.
La Nuit Cinélatino : Les plus endurants ont rendez-vous au cinéma Le Cratère le vendredi 20 mars (de 19h à 7h du matin) pour une nuit thématique intitulée « Faire corps : sexe, luttes et désir ». Au programme : 5 longs-métrages, des courts-métrages, un repas et des animations jusqu’à l’aube.
La Clôture : Le festival se refermera sur la projection de Belén, un film de la réalisatrice argentine Dolores Fonzi, le samedi 28 mars au Pathé Wilson
Le Barrio Cinélatino : le cœur battant du festival
Au-delà des salles obscures, Cinélatino est avant tout un espace de convivialité. Le cœur du festival s’installera dans la cour du CROUS-ENSAV, juste en face de la Cinémathèque. Ce village éphémère se mettra aux sons et aux goûts du continent latino-américain. Vous pourrez y profiter de nombreux apéros-concerts et bals (salsa, cumbia, forró…) avec une participation libre.
Informations Pratiques
-
Dates : Du 20 au 29 mars 2026.
-
Lieux toulousains : Cave Poésie, Cinéma ABC, American Cosmograph, Le Cratère, Utopia Borderouge, ENSAV, Pathé Wilson, VÉO Cartoucherie, et plusieurs médiathèques.
-
Palmarès : L’annonce officielle des films primés se fera le samedi 28 mars à 12h à la Cave Poésie (entrée libre).
-
Rediffusions : Les films primés seront rediffusés le dimanche 29 mars.
-
Programme complet : À retrouver sur le site officiel Cinélatino.fr