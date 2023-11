Europa League : Le Toulouse FC s’offre Liverpool (3-2)

Partager Facebook

Le Toulouse FC a réalisé un exploit ce jeudi soir au Stadium en s’imposant face à Liverpool (3-2) dans une ambiance dingue. Les toulousains s’emparent de la 2e place du groupe E à deux journées de la fin.

Quel match ! Quelle équipe ! Quel public ! Jeudi soir, Toulouse a connu une grande soirée européenne que seule la venue d’une grande équipe peut offrir. Dans un Stadium à guichets fermés, les toulousains ont disposés de Liverpool au terme d’un match dantesque. L’ambiance était difficile depuis plusieurs semaines dans la ville rose, notamment depuis la correction à Liverpool (5-1) et la défaite dimanche face au Havre. Les toulousains aiment les matchs à enjeu et se subliment dans les grands moments. C’était l’un de ceux là. Aron Donnum (36e), Thijs Dallinga (58e) et Frank Magri (76e) créent la sensation en trompant le portier adverse pour conduire Toulouse dans la meilleure des positions. Par deux fois Liverpool revient avant la climax final.

A la dernière minute du temps additionnel, Liverpool égalise. Mais après visionnage, et le temps de trois longues minutes d’incompréhension, le but est invalidé pour une main anglaise. Toulouse s’impose et prend la deuxième place de la Poule E avec trois points d’avance sur les belges de l’Union Saint Gilloise avant leur réception lors de la 5e journée d’Europa League.