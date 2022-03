Envol des Pionniers : Un avion historique va renaitre à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Envol des Pionniers et ses partenaires lancent un projet éducatif inédit : la reconstruction d’un des avions légendaires de l’Aéropostale, le Laté 28 !

Afin de transmettre le savoir-faire et les valeurs de ces précurseurs volants, L’Envol des Pionniers lance un projet inédit : la construction d’une réplique à échelle 1 du célèbre avion de l’Aéropostale, le Laté 28. Un projet sur 5 ans qui ambitionne également de valoriser les filières technologiques et professionnelles grâce à des partenariats avec des lycées professionnels et technologiques de l’Académie de Toulouse.

Cet avion monoplan de 19 mètres d’envergure, mis en service en 1929, est considéré comme l’un des premiers avions de ligne moderne, pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers. Équipé de fauteuils en osier et de toilettes à bord, il a également été décliné en une version hydravion, le Laté 28.3. Si le Laté 28 est si célèbre, c’est parce qu’il a permis de réaliser de nombreux exploits, pulvérisant plusieurs records de vitesse. C’est par exemple à son bord que l’aviateur Jean Mermoz est parvenu pour la première fois à traverser l’Atlantique Sud avec du courrier en 1930.

Un projet de 5 ans

Lancé à l’initiative de Toulouse Métropole et porté par la SEMECCEL (société d’économie mixte en charge de l’exploitation de la Cité de l’espace et de L’Envol des Pionniers), ce projet devrait durer 5 ans. Il vise ainsi à reconstruire à l’identique un Laté 28 sur l’emplacement même où il était construit il y a près de 100 ans.

Pour y parvenir, la SEMECCEL s’est entourée de plusieurs partenaires tels que l’association Laté 28, créée dans le cadre du projet qui aura pour rôle de suivre le bon déroulement du chantier et d’apporter leur savoir-faire technique sur la réalisation de l’avion. L’association Le Cercle des Machines Volantes quant à elle a permis d’accéder aux documents et aux plans permettant une reconstruction à l’identique. Des lycées de l’académie de Toulouse seront en charge de réaliser de nouvelles pièces de l’avion en mêlant savoir-faire historique et technologies actuelles.

L’assemblage de l’avion sera réalisé dans des hangars (anciens ateliers moteurs) d’Air France situés face à L’Envol des Pionniers. Fin 2022, les visiteurs de L’Envol des Pionniers pourront découvrir quelques pièces dont une partie du fuselage de l’avion dans le cadre d’une future exposition temporaire.

Photo ®Laté 28 Crédit photo Fondation Latécoère