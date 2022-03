Sofiane Pamart investit le Casino Barrière Toulouse

Partager Facebook

Le virtuose Sofiane Pamart sera pour la première fois en concert au Casino Barrière de Toulouse ce jeudi 3 mars 2022.

Après avoir collaboré avec de nombreux artistes comme SCH, Koba LaD, Bon Entendeur ou encore Marina Kaye, la médaille d’Or du Conservatoire National de Lille et jusqu’alors pianiste référant du rap français se lance en 2019 dans sa carrière solo. Repéré grâce à sa fougue et son tempérament fort, Sofiane Pamart est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures : son oeuvre à la fois ténébreuse et poétique incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public très large, de la grande oeuvre accessible à tous.

Après la sortie de son tout premier album « Planet Gold » en 2020 (qui lui a permis de se hisser parmi le top 10 des artistes Musique Classique les plus streamés au monde), le pianiste a sorti un nouvel album en début d’année qu’il défendra sur la scène du Casino Barrière ce jeudi soir !