RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE : LA CITÉ CRÉATIVE INVESTIT LE THÉÂTRE DE LA CITÉ !

Créateurs, artisans et curieux sont attendus du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 pour trois jours d’inspiration, d’ateliers et de rencontres au cœur de Toulouse !

La Cité Créative fait son grand retour et s’installe dans le lieu emblématique qu’est le Théâtre de la Cité (TNT). Pendant trois jours, l’enceinte se transforme en une véritable fabrique d’inspirations, offrant un espace foisonnant où se rencontrent et échangent créateurs, artisans et simples curieux.

Que vous soyez un amateur de DIY, un passionné d’artisanat ou simplement en quête d’idées originales, La Cité Créative est l’événement à ne pas manquer en cette fin d’automne à Toulouse.

Au Programme : Créativité, Science et Performances

L’événement propose un programme riche et varié, le tout dans une ambiance conviviale et dynamique :

Marché de Créateurs : Découvrez des talents locaux et nationaux et faites le plein d’achats originaux, durables et faits main.

Découvrez des talents locaux et nationaux et faites le plein d’achats originaux, durables et faits main. Ateliers Participatifs : Mettez la main à la pâte et initiez-vous à diverses techniques artisanales.

Mettez la main à la pâte et initiez-vous à diverses techniques artisanales. Conférences Inspirantes & Performances Live : Une programmation intellectuelle et artistique avec des intervenants de marque. Ne manquez pas la participation exceptionnelle de Sylvestre Maurice (astrophysicien de renom, acteur majeur des missions spatiales martiennes) et de Lilian Coquillaud pour une performance inspirante !

Venez partager, apprendre et vous inspirer au cœur de la création toulousaine !

Informations Pratiques & Accès