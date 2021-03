En mars, une nouvelle programmation en ligne pour le Printemps de Septembre

Vu l’évolution du contexte sanitaire, qui ne laisse entrevoir la perspective de réouverture de l’Adresse du Printemps de Septembre, toute l’équipe nous propose des rendez-vous en ligne dans les prochains jours. Demandez le programme !

Vendredi 12 mars -19h : Conférence de Camille Morineau

De l’accrochage [email protected] en 2009, à la création de l’association AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, Camille Morineau, conservatrice du patrimoine et historienne de l’art spécialiste des artistes femmes, n’a eu de cesse d’œuvrer à replacer les artistes femmes au même plan que leurs homologues masculins en faisant connaître leurs œuvres au plus grand nombre, et en contribuant ainsi à la réécriture d’une histoire de l’art paritaire.

Vendredi 19 mars à 21h: conférence de Christian Bernard

Rencontre avec Christian Bernard animée par Stéphane Boitel et Évelyne Toussaint. Rendez-vous sur la chaîne You Tube de L’histoire à venir. En raison du contexte, le festival s’est transformé pour cette édition, en quatre moments éditorialisés, quatre temps pour explorer les « Usages du faux ».

Mardi 30 mars à 18h30 : conférence de Gisèle Sapiro

Peter Handke méritait-il le prix Nobel ? Roman Polanski les César ? La question des rapports entre morale de l’auteur et moral de l’œuvre resurgit avec force depuis quelques années. La sociologue Gisèle Sapiro met en perspective, historique, philosophique et sociologique, cette question et offre avec ce court essai les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d’embûches.

Jeudi 1er avril de 18h à minuit : La Cellule de Samir Ramdani

En écho à l’exposition Effets secondaires qui dévoile les oeuvres de Myriam Mechita et Samir Ramdani au CIAM, Le Printemps de septembre et Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse proposent en exclusivité, le temps d’une soirée, La Cellule, dernier film de Samir Ramdani.