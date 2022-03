En juin, c’est le retour du Weekend des Curiosités !

Partager Facebook

Le Weekend des Curiosités est de retour pour sa 10ème édition les 2, 3, 4 et 5 juin prochain dans la mythique salle du Bikini.

Après deux éditions annulées pour les raisons qu’on connait – crise sanitaire, COVID, fermeture des salles de concerts, le Festival de musiques actuelles de la ville rose fait son grand retour. Une édition anniversaire , la 10e, qui aura lieu les 2, 3, 4 et 5 juin. Le Weekend des Curiosités a aussi dévoilé le visuel de cette saison, avec cette symbolique du papillon revoyant le printemps ! Les curieux pourront se retrouver au Bikini pendant 4 jours. Si aucun nom n’est connu, les spéculations peuvent débuter !

Depuis 10 saisons, sauf 2020 et 2021, le Festival a vu passé de jolis noms allant de BigFlo & Oli, Placebo, Izia, Sopico, 1995, Caballero 1Jeanjass, C2C, PLK, Last train et tellement d’autres pendant toutes le éditions. Et à chaque fois, tous les styles étaient représentés. Faut dire que le festival de découvertes se veut toujours en quête des artistes de demain. Demain c’est pas si loin mais il faudra attendre encore un peu !

Le festival a annoncé que la programmation serait dévoilée le 6 avril prochain ! Patience !

Plus d’infos à venir sur www.leweekenddescuriosites.com