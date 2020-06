En juillet, ouverture de l’Ephémère Guinguette près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Ephémère Guinguette de Lacroix-Falgarde, près de Toulouse, se prépare pour un démarrage en trombe de sa neuvième saison vendredi 10 juillet à partir de 17h.

L’Éphémère Guinguette, basée à Lacroix-Falgarde, est un lieu associatif, auto-financé, qui existe depuis 2012. L’objectif est de proposer un lieu convivial ouvert à tous, avec une piste de danse, une buvette, des groupes de musique live, ainsi que de la restauration assurée par « La Cuisine qui roule ».

Cette année, il y aura des recommandations à se laver régulièrement les mains, à se tenir à distance les uns des autres, comme dans tous les établissement en cette période de COVID 19. A l’heure actuelle, et jusqu’à un nouvel assouplissement espéré des mesures sanitaires, on ne pourra pas utiliser la fameuse piste de danse, cœur battant de la guinguette .

L’esprit du lieu et la philosophie du lieu reste inchangé avec avec des concerts à danser les vendredis et samedis, et des temps d’écoute plus calmes et intimistes les dimanches à 18h, de la restauration sur place concoctée par La Cuisine qui roule et une buvette pour vous rafraîchir !

L’Éphémère Guinguette est ouverte du vendredi 10 juillet au dimanche 30 août les vendredis de 17h à minuit, les samedis de 12h à 00h et les dimanches de 12h à 22h.

Pas de réservation, ni pour la restauration, ni pour les concerts, et pas de CB, uniquement chèques ou espèces.

Infos : http://www.lephemereguinguette.com/