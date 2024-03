En Avril, la Foire de Toulouse revient pour une 91e édition !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Foire_Toulouse_2023

Évènement ! La Foire Internationale de Toulouse prend ses quartiers au MEETT du 12 au 21 avril 2024 pour une 91e édition.

Durablement ancrée dans la vie toulousaine depuis 1928, la Foire Internationale de Toulouse est la première manifestation économique de la région Occitanie. Avec ses valeurs sûres et ses nouveautés déclinées par quelque 500 exposants, elle présente cette année encore d’innombrables trouvailles, les dernières tendances en matière d’aménagement, de décoration de maison et de loisirs, mais aussi des espaces inédits comme le Pôle Immobilier qui se tiendra le premier week-end.

Mode, sport, innovation, produits éthiques et design : toutes les tendances du quotidien et les bonnes affaires sont au rendez-vous de la Foire Internationale de Toulouse, qui offre dix jours de découvertes entre l’esplanade extérieure et les halls du MEETT, en savourant les spécialités locales ou internationales. En journée ou en nocturne, toutes les générations y trouveront leur compte. Pour célébrer sa 91e édition, la Foire offrira l’entrée pour tous le vendredi 12 avril et un spectacle pyrotechnique viendra clôturer la nocturne, pour la seconde année consécutive.

Les grands classiques de la Foire

Parmi les grands classiques, la Grande Roue de la Foire offerte par Toulouse Métropole, la Vitrine Magique et ses nombreux lots à remporter par tirage au sort, l’espace brocante, les villages internationaux, les démonstrateurs, l’équipement sous toutes ses formes, les Allées Gourmandes, la ferme pédagogique, etc. restent des rendez-vous incontournables de ce grand évènement régional, toujours plus complet pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Cette année marque également le retour d’une exposition à thème, s’ajoutant ainsi à la liste des nombreux rendez-vous et des animations de cette Foire 2024. Petits et grands sont invités à se replonger dans « LES SIXTIES – Années pop, années choc ! » sous forme d’exposition immersive. Dans une ambiance particulièrement festive avec des chanteurs live, un véritable village rétro et vintage accueillera tous les amoureux de cette décennie qui aura marqué son époque soulignant le côté multigénérationnel de la Foire.

LES INFOS PRATIQUES

Dates : du vendredi 12 au dimanche 21 avril 2024

Horaires : 10h00 – 19h00

Nocturnes jusqu’à 22h00 : vendredi 12 avril, mardi 16 avril et vendredi 19 avril

Billetterie en ligne sur : https://www.foiredetoulouse.com/