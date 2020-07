En aout, deux nocturnes à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les mardi 4 et 11 août 2020, l’Envol des Pionniers organise deux nocturnes avec la projection en plein air du film « Patrouille de France ».

L’Envol des Pionniers fête l’été et organise deux soirées inédites. Dès 20h00, le site historique de l’aéropostale propose aux visiteurs de venir découvrir ou redécouvrir ses 800m2 d’expositions permanente et temporaire et d’assister à une projection en plein air du film documentaire « Patrouille de France ». De nombreuses médiations et animations viendront ponctuer ces deux soirées sous le signe de l’aventure, de l’audace et du courage.

Dès 20h, le public est invité à revivre l’aventure de l’aéropostale. Fondé sur les lieux même où s’est inscrite l’histoire de l’aéropostale L’Envol des Pionniers raconte la naissance d’une belle histoire d’amour : celle de Toulouse et des avions. Par le biais de son exposition permanente, les visiteurs retracent l’aventure humaine extraordinaire des pionniers de l’aviation civile.

Marcher dans les pas de Didier Daurat, l’emblématique directeur d’exploitation de l’aéropostale, s’installer dans le bureau de Cab Juby du pilote et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, aller à la rencontre de mécaniciens et d’entoileuses ou encore découvrir le périple incroyable d’Henri Guillaumet lors de son survol de la Cordillère des Andes… L’Envol des Pionniers propose aux visiteurs une exploration inédite de l’histoire incroyable de l’aéropostale. Par le biais d’anecdotes, de rencontres originales, de médiations incarnées et d’expériences immersives, petits et grands vont à la rencontre de femmes et d’hommes engagés qui étaient voués à une seule mission : transporter le courrier à l’heure quelles que soient les conditions pour permettre aux Hommes d’être reliés entre eux, par-delà les déserts, les océans et les montagnes.

EXPOSITION TEMPORAIRE « AU-DELÀ DES LIMITES »

Conçue autour de huit zones présentées à la manière de livres en relief, l’exposition temporaire « Au-delà des limites » plongent les visiteurs dans le récit de huit personnages emblématiques et courageux. Qu’ils soient pionniers d’hier (Marcel Moine, Jean Mermoz, Paul Vachet, Marie Marvingt) ou des aventuriers d’aujourd’hui (Bertrand Picard, Christian Clot, Romain Charles, Dorine Bourneton), ces huit personnalités ont été guidées par des valeurs qui leur ont permis de se surpasser pour réaliser les défis qu’elles s’étaient lancés.

PROJECTION EN PLEIN AIR DU FILM DOCUMENTAIRE « PATROUILLE DE FRANCE » D’ERIC MAGNAN (2013)

À 21h30, le public est invité à s’installer sur les transats installés à L’Envol des Pionniers pour participer à la projection en plein air du film « Patrouille de France » d’Eric Magnan avec Michel Drucker. Les deux séances seront présentées par Christian Velluz, ancien pilote (1988), ex leader de la Patrouille de France de 1987 à 1989 et ancien directeur de la Patrouille de France de 1996 à 1998. Au programme : des images à couper le souffle et une plongée dans l’univers fascinant de la patrouille de France.

Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront se restaurer avec la présence d’un foodtruck.

Achat des billets en ligne sur www.lenvol-des-pionniers.com