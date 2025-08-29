Emy aux 3T de Toulouse : Une Soirée Hilarante avec la « Bonne Pote » du 23 au 24 Septembre !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à rire aux éclats ! Emy, une humoriste au parcours atypique et à l’énergie communicative, a choisi le Café Théâtre Les 3 T pour raconter son histoire aux Toulousains. Rendez-vous les mardi 23 et mercredi 24 septembre 2025 à 20h00 pour son premier spectacle, où tout devient possible !

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde – même ses profs devaient interrompre leurs cours pour rigoler de ses blagues ! Aujourd’hui, c’est à vous de prendre place dans son salon. Emy se présente comme la « bonne pote » dont vous avez besoin pour une soirée de détente et de fous rires.

Pendant une heure, elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie, ses anecdotes aussi drôles qu’improbables. Emy n’a pas peur de se livrer, créant un lien unique avec le public. Attendez-vous à une série de situations cocasses et de réflexions décalées qui vous feront passer du rire à l’émotion.

Soyez prêts, car avec Emy, tout devient possible !

Infos Pratiques :

Artiste : Emy

Emy Date : Mardi 23 et Mercredi 24 septembre 2025

Mardi 23 et Mercredi 24 septembre 2025 Heure : 20h00

20h00 Lieu : Café Théâtre Les 3 T, Toulouse

Café Théâtre Les 3 T, Toulouse Tarif : 27€

27€ Billetterie : Café Théâtre Les 3 T

Ne manquez pas ce rendez-vous avec une humoriste pleine de talent et d’authenticité !