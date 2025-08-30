Cultures Urbaines à la Reynerie : Tremplin Artistique et Convivial ce Vendredi !

Toulouse, l’énergie des cultures urbaines s’empare de la Base nautique de la Reynerie ! La Compagnie Hybride Art et Éloquence vous invite à un « Tremplin de cultures urbaines » le vendredi 29 août 2025 à 15h00. Un après-midi de partage et de créativité pour célébrer les arts de la rue !

Cet événement est une véritable vitrine des activités menées tout au long de l’année par la compagnie. Sur place, vous pourrez vous retrouver et partager un moment de convivialité autour de divers stands et animations :

Ateliers de danse pour s’initier ou se perfectionner aux différents styles urbains.

pour s’initier ou se perfectionner aux différents styles urbains. Calligraphie et graff pour explorer l’art de la lettre et de la couleur.

pour explorer l’art de la lettre et de la couleur. Et bien d’autres activités culturelles à découvrir !

Le « Tremplin de cultures urbaines » est l’occasion parfaite de rencontrer des artistes passionnés, d’échanger et de s’immerger dans l’univers foisonnant des arts de rue, le tout dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Informations pratiques :

Événement : Tremplin de cultures urbaines

Tremplin de cultures urbaines Date : Vendredi 29 août 2025

Vendredi 29 août 2025 Heure : 15h00

15h00 Lieu : Base nautique et de loisirs de la Reynerie, Toulouse

Base nautique et de loisirs de la Reynerie, Toulouse Organisateur : Compagnie Hybride Art et Éloquence

Venez nombreux découvrir et célébrer la richesse des cultures urbaines !