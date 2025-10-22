Événement : Lucie Carbone en « Jour de Fête » à La Comédie de Toulouse !

Rendez-vous le jeudi 20 novembre 2025 pour une soirée d’humour et de légèreté avec le nouveau spectacle de Lucie Carbone, « Jour de Fête » !
Marquez vos calendriers ! L’humoriste Lucie Carbone s’installe à La Comédie de Toulouse pour présenter son tout nouveau spectacle, « Jour de Fête ». Préparez-vous à une heure de rire et de réflexion autour de cette drôle de chose qu’est la vie, et surtout, des fameuses cases que l’on est « censés » cocher pour la « réussir ».
Un Spectacle Chaleureux et Décalé
Avec un humour incisif, intelligent et une énergie débordante, Lucie Carbone explore les injonctions sociales et les parcours de vie avec une sincérité désarmante.
Elle nous promet, « Grosso modum » (comme elle aime le dire) :
- Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août.
- Un instant aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques.
- Une légèreté aussi aérienne qu’une plume sous hélium.
- Et, par-dessus tout, la joie de se rencontrer en chair et en os !
C’est une véritable bouffée d’air frais qui vous attend, une invitation à rire de nos propres vies et à dédramatiser nos parcours. Ne manquez pas cette figure montante de l’humour qui excelle à mêler rire et introspection !