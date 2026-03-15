Du cirque en bibliothèque ? Oui, c’est possible ! Le grand rendez-vous toulousain jusqu’en juin 2026

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Qui a dit que les bibliothèques étaient uniquement des lieux de silence ? À Toulouse, la magie de la piste aux étoiles s’invite entre les rayonnages ! Du cirque en bibliothèque ? Oui, c’est possible ! Jusqu’en juin 2026, quatorze bibliothèques et médiathèques de la Ville Rose poursuivent leur grand cycle « Histoire(s) de cirque ». Au programme : du spectacle vivant, des rencontres fascinantes, des expositions photographiques et des ateliers pour tous les âges.

Que vous soyez un curieux de passage, un passionné des arts de la piste, ou de jeunes parents en quête d’émerveillement pour vos tout-petits, ce troisième trimestre s’annonce riche en émotions. Voici le guide complet de cet événement incontournable.

L’Excellence Toulousaine : Le Lido et l’Ésacto’Lido à l’honneur

Créé dans les années 80, le Lido est une véritable institution toulousaine. Aujourd’hui, la structure s’est divisée pour mieux rayonner : l’Ésacto’Lido (École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse Occitanie) se consacre à la formation professionnelle diplômante, tandis que le Lido historique continue de former les amateurs. Partageant les mêmes locaux et les mêmes valeurs, ces deux entités s’associent aux bibliothèques pour vous présenter les talents de demain.

Les temps forts de ce partenariat :

Exposition « Au Lido, les talents de demain » : Du 12 mai au 7 juin à la Médiathèque Grand M. Une plongée photographique saisissante dans le quotidien, les cours et les entraînements des élèves.

Les Jokers (Groupe de création Lido) : Samedi 23 mai à 16h (Médiathèque Grand M). Des jeunes de 13 à 17 ans mettent en scène un spectacle pluridisciplinaire rythmé, fruit de leur imagination.

Le SimiliCircus (Groupe de création Lido) : Dimanche 24 mai à 16h (Médiathèque José Cabanis). Un grand voyage collectif imaginé par ces jeunes artistes qui pratiquent le cirque depuis l’âge de 7 ans.

Rencontre performative « Circorama » : Mercredi 17 juin à 16h (Médiathèque Serveyrolles). Coline Garcia propose une exploration fascinante de la filière du cirque contemporain, mêlant littérature et numéro acrobatique (Dès 8 ans).

4 Spectacles Incontournables à ne pas rater

La programmation fait la part belle au spectacle vivant avec des propositions audacieuses et poétiques qui repoussent les limites de la gravité.

Flamme(s) – Cie SCOM Quand ? Samedi 11 avril à 11h30

Où ? Médiathèque José Cabanis

Le concept : Un solo acrobatique percutant (dès 8 ans), librement adapté du roman La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, questionnant la perception du corps féminin et sportif. Mon Aile – Cie Yifan Quand ? Dimanche 26 avril à 15h

Où ? Médiathèque José Cabanis

Le concept : Un spectacle de proximité (dès 6 ans) fait de poésie, d’humour et de résilience, où se croisent une marionnette-théière, de la danse sous parachute et de la musique live. Street Cheval – Emmanuel Ritoux Quand ? Samedi 13 juin à 14h

Où ? Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Le concept : Le récit captivant d’une tentative désespérée d’échapper au réel et à la gravité. Une parenthèse onirique de 35 minutes. Le Repos du Guerrier – Edouard Peurichard Quand ? Samedi 27 juin à 16h

Où ? Médiathèque José Cabanis

Le concept : Un seul-en-scène déjanté (dès 10 ans) à la croisée du théâtre et du cirque, qui explore avec un humour irrésistible le processus créatif.

Les Petits Plus : Une programmation dédiée aux tout-petits

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour avoir des étoiles plein les yeux, les tout-petits (0-5 ans) ont aussi droit à leur piste aux étoiles ! Attention, ces animations nécessitent une inscription préalable.

Lecture Musicale « Quel Cirque ! » (Cie Le chant de la baleine à bosse) : Un rendez-vous doux et musical autour d’albums jeunesse. Dès 6 mois. 3 juin (10h30) : Bibliothèque Ancely 13 juin (10h30) : Médiathèque Côte Pavée 27 juin (10h30) : Médiathèque des Izards

Spectacle « PïU » (Cirque des Petites Natures) : Un hymne à la folie douce, fait de poils et de plumes. Dès la naissance. 10 juin (10h30) : Bibliothèque Pont des demoiselles 13 juin (10h30) : Médiathèque Saint-Exupéry 19 juin (10h30) : Bibliothèque Pinel

Spectacle « Le Chapoto » (Cie Bachi Bouzouk Production) : Une irrésistible invitation à la fantaisie portée par un mystérieux nez rouge. Dès 1 an. 20 juin (10h30) : Médiathèque José Cabanis 27 juin (10h30) : Médiathèque Danièle Damin



Le Cirque Côté Patrimoine

La Bibliothèque d’étude et du patrimoine sort de ses réserves de véritables pépites ! Au-delà des spectacles, le lieu proposera des quiz sur le thème du cirque, des ateliers ludiques, et la présentation de documents patrimoniaux et d’images d’archives exceptionnelles retraçant l’histoire des arts de la piste.

Informations Pratiques : Un réseau engagé

La force de cet événement réside dans son accessibilité : toutes les animations sont gratuites et l’entrée est libre (dans la limite des places disponibles, hors spectacles jeune public sur inscription).

Quatorze lieux culturels maillent le territoire toulousain pour vous offrir cette programmation exceptionnelle :

Bibliothèques : Ancely, Duranti, d’étude et du patrimoine, Pinel, Pont des Demoiselles.

Médiathèques : Côte Pavée, Danièle Damin, Empalot, Grand M, des Izards, José Cabanis, Rangueil, Saint-Exupéry, Serveyrolles.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre bibliothèque de quartier ou à consulter le site officiel pour les modalités d’inscription.