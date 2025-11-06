DOUBLE PLATEAU POP ÉLECTRO : VENDREDI SUR MER ET DE FLEUR EN CONCERT AU BIKINI !

Le Bikini accueille la nouvelle vague pop francophone avec Vendredi sur Mer et De Fleur, le vendredi 7 novembre 2025 à 19h30 !

Préparez-vous à une soirée de mélodies entêtantes et d’ambiances électroniques sophistiquées ! Le Vendredi 7 novembre 2025, le Bikini près de Toulouse devient le théâtre d’un double plateau exceptionnel en accueillant VENDREDI SUR MER et DE FLEUR.

Vendredi sur Mer est une artiste qui a profondément marqué et contribué à définir une nouvelle marque de pop francophone. Son style est reconnaissable entre tous, caractérisé par l’alchimie parfaite entre sa voix douce et délicate et des mélodies entêtantes qui restent en tête.

Avec une mélancolie assumée et une sincérité désarmante, elle nous parle de ses désirs et de ses failles. Chacun de ses projets est une nouvelle surprise, nous transportant dans un univers visuel et sonore unique qui ne cesse de captiver.

En première partie, l’artiste DE FLEUR apportera sa propre touche à cette soirée pop-électro, offrant une introduction parfaite à l’univers onirique de Vendredi sur Mer.

Informations Pratiques & Réservation