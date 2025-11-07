À LA CROISÉE DES STYLES : TRENTE EN CONCERT AU BIJOU DE TOULOUSE

Le projet musical onirique d’Hugo Pillard, TRENTE, vous donne rendez-vous le jeudi 27 novembre 2025 à 21h00 pour une soirée explosive et douce au Bijou !

Derrière le nom de TRENTE se cache Hugo Pillard, un artiste complet déjà reconnu dans le monde de la vidéo et actif sur la scène musicale depuis 2017. Avec TRENTE, Hugo Pillard dévoile un projet musical profondément singulier, qui se plaît à naviguer entre les genres pour créer des sonorités uniques, à la fois douces et explosives.

Ce musicien, qui joue avec les codes et les frontières, passe ses compositions à la centrifugeuse des styles. Attendez-vous à un mélange saisissant et audacieux où s’entremêlent :

Le psych-folk planant,

La synthwave futuriste,

L'indie folk mélancolique,

L'electronica rythmée,

Et l'indie rock énergique.

Trente est un artiste prêt à nous transporter dans un univers musical onirique. Ce concert au Bijou est l’occasion idéale de découvrir en live cette richesse sonore et de se laisser emporter par la créativité sans limites d’Hugo Pillard.

Informations Pratiques & Réservation