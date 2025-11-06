VOYAGE FLAMENCO : BERNARDO SANDOVAL PRÉSENTE « ROMANTICA PASION » À LA SALLE NOUGARO

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le maître de la guitare toulousaine, Bernardo Sandoval, revient à la Salle Nougaro le jeudi 27 novembre 2025 à 20h30, pour un concert intime et passionné !

Figure emblématique de la scène musicale locale, le guitariste Bernardo Sandoval vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle à la Salle Nougaro. Il y présente son projet poignant et lyrique : « Romantica pasion, reflets de vie ».

Dans cette œuvre, l’artiste explore l’amour dans toute sa complexité et sa beauté. Attendez-vous à un voyage émotionnel où se côtoient la passion dévorante, la mélancolie de la perte, la douceur apaisante et la flamboyance du désir. Une musique qui se fait miroir de nos vies.

Une Création Collective et sans Frontières

Pour donner corps à cette œuvre généreuse, Bernardo Sandoval s’entoure de huit musiciens toulousains talentueux. Ensemble, ils tissent une œuvre collective, faite de dialogues sensibles et d’énergies partagées.

Cette musique est vivante, vibrante, et se joue des frontières : elle puise dans l’âme du flamenco, s’enrichit des influences du jazz et des musiques du monde. C’est une invitation directe à l’émotion et à la découverte d’un son riche, sincère et profond.

Informations Pratiques & Réservation