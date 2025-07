Marion Mezadorian Dévoile son « Craquage » à l’Aria : Une Soirée Hilarante et Libératrice !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cornebarrieu, France – Préparez-vous à rire aux éclats et à vous reconnaître dans les situations les plus folles du quotidien ! L’humoriste Marion Mezadorian revient sur scène avec son tout nouveau spectacle, « Craquage« , qu’elle présentera à L’Aria de Cornebarrieu le mercredi 15 octobre 2025 à 20h30.

Du Rire aux Larmes : Le Nouveau Spectacle de Marion Mezadorian

Après avoir conquis le public avec ses talents de comédienne et ses personnages drôles et touchants dans son premier spectacle « Pépites », Marion Mezadorian nous invite cette fois à explorer ces moments où la pression devient insoutenable et où l’on finit par « craquer ».

« Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous, » explique-t-elle. C’est ce jour où, face à la goutte de trop, « on déballe tout et ça fait un bien fou ! » L’humoriste explore avec brio ce vertige dans lequel chacun est entraîné, où l’on perd les pédales et où l’on éprouve le plaisir inavouable du « pétage de plombs », accompagné d’une « furieuse envie de DIRE ».

Drôle, Jouissif et Émouvant

Le spectacle promet d’être à la fois drôle, jouissif, sidérant et émouvant. Marion Mezadorian a le don de transformer les situations les plus banales en moments de pure comédie, tout en abordant des thèmes universels qui résonneront chez chacun. Son talent pour incarner des personnages et sa capacité à naviguer entre l’humour et l’émotion sont la garantie d’une soirée mémorable.

Alors, si vous avez envie de rire de bon cœur et de vous sentir un peu plus léger, venez partager ce « Craquage » collectif qui vous donnera presque « envie de craquer un peu nous aussi ». Une soirée de rires et de catharsis à ne pas manquer !

Infos Pratiques :

Date : mercredi 15 octobre 2025 à 20h30

Lieu : L’Aria, Cornebarrieu

Tarifs :

– Catégorie 1 : 20€

– Catégorie 2 : 15€

– Catégorie 3 : 10€

Réservations :

L’Aria