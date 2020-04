Dons : 219 000 euros pour le CHU de Toulouse

Partager Facebook

Depuis le début de la crise liée au Coronavirus, le CHU de Toulouse a récolté 219 000 euros de dons.

La crise sanitaire actuelle a crée un élan de solidarité sans précédent. DE nombreuses actions sont menés à droite à gauche comme des cagnottes du Stade Toulousain, des Indians Tolosa ou encore des joueurs du FENIX Toulouse. Depuis début mars, on apprend que la générosité des entreprises et particuliers de la région est énorme. 219 000 euros ont été récolté par le CHU de Toulouse depuis le premier jour de crise.

C’est l’institut Saint Jacques (https://www.chu-toulouse.fr/-presentation-de-l-institut-saint-jacques-) qui récolte tous les dons et s’assure de leur bonne gestion. Animé par un conseil d’administration ouvert sur la société civile et accompagné par un Conseil scientifique constitué d’experts, l’Institut Saint-Jacques s’engage sur le bon usage des fonds versés, en toute transparence financière. Sans autre intermédiaire, les fonds serviront au CHU : pour ses patients et ses équipes.

Les dons servent à soutenir les équipes soignantes, financer la recherche sur le Coronavirus COVID 19 ou encore acheter du matériel. On sait déjà qu’une partie des dons récoltés a été utilisée dans trois respirateurs et dans la recherche comme l’indique le site France 3 Occitanie.

Pour participer : https://www.chu-toulouse.fr/avec-l-institut-saint-jacques-soutenez-les-8570

et n’oubliez pas aussi l’application Whoog pour renforcer les équipes : https://www.chu-toulouse.fr/coronavirus-whoog-une-appli-pour-venir-en-renfort