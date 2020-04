Coronavirus : La clinique Pasteur de Toulouse a son propre drive de dépistage

Partager Facebook

La Clinique Pasteur de Toulouse a lancé depuis le 14 avril un drive de dépistage du Coronavirus COOVID 19.

Pour les patients avec une ordonnance, uniquement, il est possible de se faire tester sans sortir de sa voiture à la Clinique Pasteur de Toulouse. Ils se feront tester à l’aide d’un écouvillon du nez puis analysé par le laboratoire de la Clinique pour des résultats en 48 heures. Des résultats communiqués directement au patient et à son médecin.

Il faudra prendre rendez-vous avec le secrétariat au 05 62 21 39 09 du lundi au vendredi entre 7h et 18h mais surtout il faudra présenter plusieurs documents , et les envoyer par mail : ordonnance, mutuelle, et assurance-maladie.

Les toulousains, avec ordonnance, peuvent donc se rendre dans ce nouveau drive de dépistage du Coronavirus à Toulouse au niveau de l’avenir Rémy Sans et sans sortir de sa voiture.

site internet de la Clinique Pasteur de Toulouse : https://www.clinique-pasteur.com/