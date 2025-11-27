ENTRE OMBRES ET INCANDESCENCES : TERRENOIRE EN CONCERT AU MÉTRONOME !

Le duo fraternel Terrenoire présente son nouvel album, Protégé.e, au Métronome de Toulouse le jeudi 27 novembre 2025 à 20h00, avec Claire Gimatt en première partie !

Les frères de Terrenoire sont de retour à Toulouse pour un concert très attendu. Ils viennent présenter leur nouvel album, « Protégé.e », une œuvre ambitieuse qui cartographie, en 14 musiques, un monde d’incandescences et d’ombres, où le souci de l’autre est le fil conducteur.

Depuis six ans, les Terrenoire travaillent leur musique comme une terre sensible et éruptive. Leur son est unique : un savant mélange de textures électroniques et organiques, porté par des paroles qui agissent comme des indices, à la fois directs et subtils, et des mélodies qui hantent longtemps après l’écoute.

C’est une musique d’aujourd’hui, à la fois populaire et exigeante, où différents genres s’enlacent avec une grande liberté artistique. Ne manquez pas cette soirée qui s’annonce riche en émotions et en découvertes sonores !

Première Partie : Claire Gimatt

La soirée sera lancée par la talentueuse CLAIRE GIMATT, offrant un prélude parfait à l’univers de Terrenoire.

Informations Pratiques & Réservation