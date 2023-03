Deuxième déplacement de suite pour le Toulouse Olympique 

Partager Facebook

Ce samedi, le Toulouse Olympique se déplace chez un concurrent aux phases finales les Sheffield Eagles.

Après le premier déplacement victorieux de ce mois de mars à Widnes, pas le temps de souffler pour le TO. Les Olympiens seront confrontés une nouvelle fois à un concurrent direct aux phases finales sur leur pelouse. Les hommes de Sylvain HOULES défieront les Eagles de Sheffield ce samedi 25 mars pour le compte de la 7e journée de Championship, coup d’envoi 16h heure Française.

Le bilan actuel et les enjeux

Côté TO XIII après un succès acquis sur la pelouse de Widnes 12-14, formation qui était invaincue sur sa pelouse, le TO a le vent en poupe avant ce nouveau déplacement. Sylvain HOULES et les siens voudront enchainer pour décrocher une deuxième victoire de suite hors de leurs bases.

Côté Eagles le dernier match s’est soldé par une défaite sur la pelouse de Bradford (32-18). Avant cela, Sheffield restait sur 4 victoires de suite possédant une efficacité redoutable à domicile. Leurs deux dernières sorties devant leur public en témoignent avec plus de 70 points inscrits, 36-0 face à Batley et 42-12 contre Widnes. Les Aigles ne seront pas faciles à faire tomber sur leur pelouse synthétique.

Les dernières fois

Sur les 10 dernières confrontations entre les Eagles et Toulousains on note 8 succès pour les hommes de Sylvain HOULES. La dernière défaite en date pour le TO remonte à 2019, Sheffield s’était imposé sur sa pelouse 44-16. La dernière victoire qui est aussi la plus large pour le TO XIII remonte à 2021 et un succès clinique des Toulousains 56-4 à l’extérieur.