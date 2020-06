Oordaya présente son nouveau clip « I Got Love »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A la veille de la sortie de son nouvel EP, « Three », disponible le 12 juin, Oordaya dévoile le clip du très beau « I Got Love ».

La semaine dernière, la chanteuse nous mettait déjà l’eau à la bouche avec le titre « Yayo ». Aujourd’hui on découvre « I Got Love » dans un clip très intimiste, rappellent le format 8mm comme sur un clip de Lana del Rey. Reste au final un titre et une voix qu’on n’oublie pas. On ne peut que trop conseiller de découvrir son nouvel EP « Three » disponible dès le 12 juin, et on vous en reparle sur Toulouse Blog !