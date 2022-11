Deux soirées pour voyager au bout de l’univers à la Cité de l’Espace

Partager Facebook

La Cité de l’espace accueille une soirée-débat autour de l’exploration spatiale le mercredi 16 novembre à 18h30 et une soirée-voyage au bout de l’univers le jeudi 24 novembre à partir de 18h.

« EXPLORATION SPATIALE : PRESENT ET FUTUR. ASPECT SOCIETAL »

L’exploration spatiale est au cœur de l’actualité scientifique et l’on peut se demander : quelles sont les tendances actuelles de l’exploration spatiale et ses enjeux ? Quelle place y prend ce que l’on nomme le NewSpace ? (Nanosats, lanceurs, nouveaux acteurs privés et publics, tourisme spatial…)

La table ronde et le débat seront animés par Philippe DRONEAU, Directeur chargé de mission auprès du Directeur Général pour la Cité de l’espace. Une soirée organisée par les Amis de la Cité de l’espace avec l’IRAP.

> Mercredi 16 novembre à 18h30 : Gratuit sur inscription https://www.cite-espace.com/

SOIRÉE-VOYAGE AU BOUT DE L’UNIVERS : JAMES WEBB SPACE TÉLESCOPE

Le Télescope Spatial James Webb est le successeur du télescope spatial Hubble mais il ne va pas reprendre la mission de son illustre prédécesseur, car il ne va pas étudier le ciel dans les mêmes longueurs d’onde. James Webb doit marquer un bond en avant dans la capacité d’observation du ciel et les découvertes qu’il va rendre possibles. Avec son miroir de 6,5 m, il observera en partie dans le visible mais essentiellement dans l’infrarouge.

Le James Webb a dévoilé sa première image en juillet 2022 et celle-ci a fait apparaître des milliers de galaxies, y compris les objets les plus faiblement lumineux jamais observés dans l’infrarouge, révélés grâce à la puissance du télescope. Une soirée organisée par UPS in Space avec le soutien de l’ESA.

Jeudi 24 novembre de 18h à 22h30 : Gratuit sur inscription https://www.cite-espace.com/