Concours : Gagnez vos places pour Marc Lavoine à Toulouse !

Marc Lavoine présentera son nouvel album le 23 novembre 2022 au Casino Barrière de Toulouse. Gagnez vos invitations sur Toulouse Blog !





Avec « Adulte Jamais », Marc Lavoine revient en forme avec un 14e album studio. Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la scène, notamment à la rencontre entre Marc et Darko guitariste de sa dernière tournée. Il dénonce les fausses certitudes du monde des adultes, examine la légèreté, la peine et comme nous sommes en territoire Lavoine, le thème amoureux émerge en toute cohérence dans ses chansons.

Découvrez-le sans plus attendre au Casino Barrière Toulouse le 23 novembre prochain. Toulouse Blog et Bleu Citron vous offrent des places !

Réservations sur www.bleucitron.net