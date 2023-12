Deux prolongations au Colomiers Rugby

Partager Facebook

Maxime Granouillet et Thomas Larrieu prolongent jusqu’en 2026 et avec le Colomiers Rugby.

Formé à Clermont, Maxime Granouillet a fait ses débuts dans le rugby professionnel en 2013 en Top 14. Il est arrivé en 2018 au stade Michel-Bendichou en provenance d’Aurillac. Notre deuxième-ligne connaît actuellement sa 10ème saison de Pro D2. Dans ce championnat, il compte 180 rencontres dont 107 matchs avec Colomiers Rugby. Il a notamment participé comme titulaire aux barrages de phase finale en 2021 et 2022 à Oyonnax. Maxime Granouillet est aujourd’hui l’un des cadres du groupe et apporte toute son expérience au pack columérin.

Thomas Larrieu a fait ses premiers dans le rugby professionnel en Pro D2 en 2011 avec son club formateur, l’US Dax. Il réalise trois saisons avant de partir à Rodez en Fédérale 1. Le talonneur poursuit sa carrière du côté de Valence-Romans l’année suivante. Thomas Larrieu devient capitaine de l’équipe et connaîtra la montée en Pro D2 en 2020 en étant vice-champion de France de Fédérale 1. Il arrive l’année suivante à Colomiers Rugby. Avec la Colombe, il compte 76 matchs et a participé aux deux barrages de phase finale en 2021 et 2022 à Oyonnax. Il est aujourd’hui l’un des cadres du groupe columérin où il a déjà été capitaine cette saison.