Deux établissements culturels toulousains labellisés

Le Théâtre du Capitole obtient le label « Opéra national en région » et le Théâtre Sorano l’appellation « Scène conventionnée d’intérêt national », deux distinctions qui identifient une action culturelle de référence, notamment en matière de création et production et la mise en œuvre d’une diffusion au public le plus large.

Le label « Opéra national en région » – qui n’a pas été décerné depuis 20 ans – souligne la place particulière qu’occupe le Théâtre du Capitole parmi les scènes lyriques françaises et européennes. Il distingue les théâtres dont le projet présente un intérêt général en matière de création, de production et de diffusion d’œuvres au sein du réseau lyrique, musical et chorégraphique.

Portant un projet artistique et culturel ambitieux et ouvert à tous, le Théâtre du Capitole réunit un chœur de 45 choristes, une maîtrise et un ballet de 35 danseurs et accueille dans sa fosse l’Orchestre national du Capitole pour ses productions lyriques et chorégraphiques. Il est aussi l’une des dernières maisons d’opéra en France dotée d’ateliers de décors, costumes et perruques et mène un cycle d’actions éducatives et culturelles en direction de tous les publics.

Porté financièrement par Toulouse Métropole, la maison de l’art lyrique et chorégraphique toulousaine est placée sous la direction de Christophe Ghristi et Claire Roserot de Melin.

L’appellation « Scène conventionnée d’intérêt national » mention « art et création » attribuée au Théâtre Sorano reconnaît la qualité de son activité de diffusion et de soutien à la jeune création.

En régie municipale et dirigé par Sébastien Bournac, le théâtre des allées Jules Guesde est un haut lieu de la création depuis près de 60 ans. Il développe un projet nourri par l’histoire du lieu (ancien Centre Dramatique National) et croise grandes œuvres du répertoire revisitées et écritures contemporaines. Il développe de nombreux partenariats à l’échelle du territoire et des réseaux nationaux.

Les labels, renouvelables, sont décernés au titre d’ « Opéra national en région » au Théâtre du Capitole pour cinq ans et de « Scène conventionnée d’intérêt national » au Théâtre Sorano pour une durée de quatre ans.