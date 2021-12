Le trottoir d’en face à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Partager Facebook

Le groupe Le Trottoir d’en Face sera en concert le 10 décembre prochain au Rex de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Adeptes d’histoires à suspense et d’intrigues complexes à la Lynch : passez votre chemin ! L’histoire de ce bout de trottoir est simple et forte.

C’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de la classe de solfège : ce-lui au fond à gauche, juste à côté du radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d’année qu’organisait l’école de musique. C’était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n’a changé.

Les centaines de milliers de kilomètres qui relient Orthez aux festivals franco-phones ont bien usé les pneus du camion ! Mais quelques 500 concerts plus tard, le mé-lange est toujours aussi explosif : une recette pimentée de cuivres et de poésie, assai-sonnée de textes à la plume joyeuse et mélancolique. Le Trottoir d’en Face nous fait du bien : il nous rend joyeux, nous fait faire la fête et nous invite à propager sans modéra-tion ce virus.

13 ans plus tard : après avoir connu le succès grâce aux Sentiers du Monde en 2013 pour leur album Nulle Ombre, puis enchainé avec un second opus chez SONY Jive Epic en 2018, le groupe marque le virage que l’on attendait avec la sortie du titre Con comme la lune. Un message fort et simple à la fois qui leur colle à la peau. Un vent de légèreté que l’on laisse volontiers souffler dans ses oreilles par les temps qui courent.

Pour voir cette histoire en live sur la scène du REX de Toulouse, on vous offre des places !