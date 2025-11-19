DESSIN, CHANSON ET PAROLE : ALBIN DE LA SIMONE EN SOLO À L’ARIA !

L’artiste polyvalent Albin de la Simone repart seul sur les routes et présente un spectacle intime et inédit à L’Aria (Cornebarrieu) le samedi 6 décembre 2025 à 20h30 !

Après des années de collaborations fructueuses et de tournées en groupe, Albin de la Simone répond à une demande insistante de son public : un concert en solo. Ce nouveau spectacle est une occasion unique de voir se rencontrer les trois cordes principales de son arc artistique : la chanson, le dessin et la parole.

Plus intime que jamais, Albin de la Simone s’installe seul sur scène, entouré d’instruments et d’un écran où seront projetés ses dessins. Certains d’entre eux seront même créés en direct, offrant une performance visuelle et musicale en temps réel.

Un Voyage Émotionnel Doux et Fort

Durant cette soirée singulière, l’artiste chantera, jouera, parlera et dessinera pour convoquer les émotions douces et fortes qu’il cultive depuis toujours.

Ce concert est l’opportunité parfaite de plonger dans l’univers délicat et poétique de cet auteur-compositeur-interprète singulier. Laissez-vous bercer par sa voix sensible et son talent de conteur.

Informations Pratiques & Réservation