CHINE ET TRÉSORS : LA BROCANTE DES ALLÉES FRANÇOIS VERDIER EST DE RETOUR !

Venez dénicher des objets rares et uniques en plein cœur de Toulouse, du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025 !

C’est le rendez-vous mensuel incontournable des amateurs d’objets anciens, de vintage et de curiosités ! La célèbre Brocante des Allées François-Verdier s’installe en centre-ville pour trois jours d’exploration et de découvertes, du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025.

Venez chiner en famille ou entre amis parmi les étals de plus de 100 exposants. Ces professionnels passionnés vous proposent un vaste éventail d’objets rares et curieux, pour toutes les bourses et tous les goûts.

Une Chasse aux Trésors pour Tous

Que vous soyez collectionneur averti ou simple curieux, vous trouverez assurément votre bonheur :

Décoration & Mobilier : Du tableau à l’objet de déco unique, en passant par du mobilier contemporain ou ancien.

Du tableau à l’objet de déco unique, en passant par du mobilier contemporain ou ancien. Mode Vintage : Des fripes haut de gamme pour garnir votre garde-robe avec des pièces Vintage ou chic.

Des fripes haut de gamme pour garnir votre garde-robe avec des pièces Vintage ou chic. Culture : Les amateurs de livres, de vinyles et de gravures ne seront pas en reste.

Convivialité et Restauration

Pour faire de cette journée de chine un moment de détente parfait, deux camions de restauration seront présents sur place. Vous pourrez profiter de grillades, de snacks, de crêpes, de plats maisons et d’une buvette pour une pause gourmande et conviviale.

Rappel : La brocante « des Allées » se tient une fois par mois sur les allées François-Verdier, du premier vendredi de chaque mois jusqu’au dimanche en fin d’après-midi.

Informations Pratiques & Horaires