Concours : Gagnez vos places pour D’jal au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 5 décembre 2025 à 20h30 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste aux mille voix, D’jal, revient à Toulouse le vendredi 5 décembre 2025 à 20h30 au Zénith Toulouse Métropole avec un show plus fou que jamais !

Après avoir triomphé avec deux spectacles à guichets fermés, totalisant plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs conquis, l’hilarant D’jal est de retour sur scène pour un nouveau rendez-vous explosif !

Le Zénith Toulouse Métropole accueillera l’humoriste pour une soirée qui promet de mêler personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles.

Un Cocktail d’Humour et d’Amour

D’jal, c’est cette énergie communicative unique, cette capacité à passer d’un accent à l’autre et d’un personnage culte (comme le Portugais préféré du public) à un autre en un claquement de doigts. Son nouveau spectacle est l’occasion rêvée de s’amuser tout en prenant votre dose quotidienne d’humour et d’amour !

Attendez-vous à un voyage à travers les cultures et les situations du quotidien, observées et déformées par le prisme comique d’un artiste qui manie l’autodérision et la bienveillance avec une aisance rare.

Ne manquez pas cette soirée qui s’annonce comme un véritable antidote à la morosité !

Informations Pratiques & Réservation