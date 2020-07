Des Montgolfières à Merville, près de Toulouse, pour le 14 juillet !

Partager Facebook

Pour la fête nationale, deux montgolfières vont prendre place au petit matin du mardi 14 juillet, dans le parc du château de Merville près de Toulouse.

Le Château de Merville prépare une merveilleuse surprise à ses visiteurs. Pour célébrer l’été et la fête nationale, deux montgolfières vont prendre place au petit matin du mardi 14 juillet, dans le parc du château. Les visiteurs pourront admirer les ballons et, si les conditions météo le permettent, monter à bord pour un vol stationnaire à 30 mètres d’altitude.

Mardi 14 juillet, dès l’aube, Montgolfières d’Occitanie & d’Ailleurs viendra installer deux ballons dans le parc du château. Cette association blagnacaise regroupe pilotes, équipiers et sympathisants dans une démarche visant à promouvoir la pratique de l’aérostation. Elle prévoit d’organiser cinq rotations de deux ou trois passagers, par heure et par ballon, offrant à une soixantaine de visiteurs de s’élever dans les airs. Les vols se déroulent tôt le matin, avant 10h30, car les montgolfières n’aiment ni la chaleur, ni le vent : « La montgolfière fonctionne sur le principe de la différence de température entre l’air extérieur et celui dans le ballon. Plus il fait chaud et plus c’est difficile », indique Eric Thellier, responsable de l’association, qui précise que les vents doivent être inférieurs à 15 km par heure.

Les ballons seront installés dans le parc du château dès 6 heures. Les visiteurs seront accueillis de 8h30 à 10h30, pour profiter du spectacle, prendre des photos et, si le temps le permet, s’élever dans les airs.

Chateau de Merville

Chemin de Grand Borde, 31330 Merville.

Plus d’infos : 05 61 85 32 34 – labyrinthedemerville.com