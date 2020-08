Dès mardi, deux nouveaux drives de dépistage au Coronavirus

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse, l’ARS et la Préfecture de Haute-Garonne continuent de déployer une stratégie de dépistage renforcée face à l’évolution de la crise sanitaire liée au Coronavirus à Toulouse. À compter du mardi 1er septembre, un 5e drive de dépistage du Covid 19 ouvrira à St-Cyprien,place Jean Diebold, derrière la Maison de la Citoyenneté et un 6e à la sortie du métro Université Paul Sabatier. Ils s’ajouteront aux 4 qui sont ouverts à Toulouse, gratuits, jusqu’au 30 septembre. Ils sont installés en plein air, place Martin Luther King (Bellefontaine), parking du stade de la base verte des Argoulets (Roseraie-Jolimont), place du Carré de la Maourine (Borderouge), et allées Jules-Guesde (Carmes).

Un drive nocturne est également ouvert le jeudi place Saint-Pierre, de 20h à 23h.

Ces lieux de prélèvement sont accessibles sans rendez-vous, avec ou sans prescription médicale, pour toute personne de plus de 15 ans avec une prise en charge par l’assurance maladie. Les personnes devront se présenter avec leur carte vitale ou une copie de leur attestation de droits à l’assurance maladie et, pour gagner du temps, avoir pré-rempli le questionnaire téléchargeable en ligne sur le site de l’association URPS Biologistes Occitanie.

Exceptionnellement le drive des allées Jules Guesde sera transféré dimanche 30 août sur les allées François Verdier, en raison du marché dominical qui occupe tout l’espace, et du festival Africa-clap.