En 2021, Carmen Maria Vega au Bascala de Bruguières, près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le samedi 30 janvier 2021, Carmen Maria Vega reprendra son spectacle » Fais moi mal Boris! » au Bascala de Bruguières près de Toulouse.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Boris Vian et à la demande de Nicole Bertolt, qui veille sur le patrimoine de Boris Vian, Carmen Maria Vega recréera « Fais-moi mal Boris ! », reprise du spectacle qu’elle avait monté initialement en 2013.

Ce nouveau spectacle audacieux est une véritable réinvention des chansons du maître de pataphysique Vernon Sullivan dit le Bison Ravi, le bien nommé Boris Vian. Carmen Maria Vega y privilégie les chansons érotiques et comico-tragiques de Boris. La musique et le chant inhérent à ce concert laisse la place à des moments de lecture, d’effeuillage ou de danse autour de la barre de Pole Dance.

Ainsi, Boris en dieu new wave, jumeau Bowesque et fantôme de Magali Noël seront au rendez-vous de ce show qui s’annonce intense, absurde et émouvant.

Réservations : https://spectacles.le-bascala.com/