Des leçons impertinentes au Théâtre du Grand Rond

Cette semaine, du 1er au 4 septembre, découvrez l’intégrale des « Leçons impertinentes » de Maelle Mays avec une nuit spéciale le samedi 5 septembre.

Avec son tableau noir et sa cloche, la maîtresse Zou aborde sans langue de bois ni faux semblant tout ce qui lui semble important. Qu’elle parle d’amour, de plaisir, de consentement, de drague ou plus prosaïquement d’alcool, de cycle menstruel, des hormones ou de la pilosité dans l’histoire de l’humanité, son propos est toujours pertinent.

Zou explique, décortique, analyse et profite pour taper des coups de gueules, prend parti, monte et démonte. Comme une bombe à retardements, à sa rencontre avec le public, on assiste à une réelle explosion d’amour. Elle est comme un sentiment dont on ne peut pas ou plus se passer.



Pendant une semaine, venez découvrir la première saison L’intime et moi composée de 4 leçons : L’amour en mots (#1), Drague, consentement et M. Moustache (#2), Philamatologie (#3) et Mangez ceci est mon corps (#4). Si vous êtes aussi passionné·e qu’elle, réservez votre samedi pour une intégrale de la saison à partir de 19h avec les épisodes #1, #2 et #3 !

Les Leçons impertinentes : L’intégrale

Du 1er au 4 septembre 2020 à 21h

Nuit spéciale le 5 septembre à 19h

tel : 05 61 62 14 85