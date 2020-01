Derniers jours pour le Festival des Lanternes 2020

Partager Facebook

La 3ème édition du Festival des Lanternes de Gaillac fermera ses portes le 31 janvier prochain. Il vous reste donc encore quelques jours pour découvrir ce fabuleux spectacle qui ravira toute la famille.

Plus de 2000 lanternes illuminent le Parc Foucaud et font de cet événement le plus grand festival des Lanternes au monde (hors chine) ! Plus spectaculaire, plus riche d’attraction, plus surprenante, la 3ème édition du Festival des Lanternes accueille les dinosaures du Jurassique : 8 reproductions des plus beaux spécimens de la réserve de Zigong dont 3 dinosaures de 22 mètres de long. Déjà plus de 300 000 billets vendus sur le site de la billetterie : https://festivaldeslanternes-gaillac.fr/

De plus, le Nouvel an Chinois sera célébré le 25 janvier et le Festival des Lanternes ne manquera pas de prendre part à la fête avec un spectacle des Plasticiens volants !