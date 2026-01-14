Derniers jours : Exposition « Henri-Georges Adam. Un moderne révélé » à Toulouse

Partager Facebook

Il ne vous reste que quelques jours pour plonger dans l’œuvre fascinante d’un artiste majeur du XXe siècle. Jusqu’au dimanche 18 janvier 2026, la Ville Rose rend hommage à Henri-Georges Adam à travers un parcours d’exposition inédit et « partagé » entre quatre lieux emblématiques de la ville.

Cette rétrospective d’envergure permet de redécouvrir la diversité technique d’un créateur complet : des œuvres monumentales aux gravures d’une finesse extrême, en passant par ses sculptures, ses tapisseries et ses dessins.

Un parcours à travers quatre lieux historiques

L’exposition a été pensée pour s’adapter à l’architecture de chaque site, offrant ainsi une expérience de visite renouvelée à chaque étape :

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy de Toulouse : Pour une immersion dans la précision de ses gravures et dessins.

Chapelle de La Grave : Où les volumes dialoguent avec la majesté du dôme.

Le Castelet : Une approche singulière au cœur de cet ancien lieu de mémoire.

Monument à la Gloire de la Résistance : Un écrin idéal pour ses créations les plus puissantes et symboliques.

Une visite accessible et ludique

L’exposition « Un moderne révélé » a été conçue pour tous les publics. Sur chaque site, des guides sont présents pour éclairer votre regard. Pour ceux qui préfèrent une découverte en autonomie, des livrets de visite ainsi que des livrets-jeux pour les plus jeunes sont disponibles gratuitement sur place.

Entre force monumentale et délicatesse du trait, cette exposition est une invitation à redécouvrir un artiste qui a su marier modernité et tradition avec une audace rare.

Informations Pratiques – Henri-Georges Adam