« Oublie-moi je t’aime » : Une comédie déjantée pour la Saint-Valentin au Bascala

Envie d’une soirée placée sous le signe du rire et de la complicité pour le samedi 14 février 2026 ? Le Bascala, proche de Toulouse, vous invite à découvrir à 20h30 une pièce irrésistiblement humaine : « Oublie-moi je t’aime ». Loin des clichés romantiques habituels de la Saint-Valentin, cette comédie explore les aléas de la vie en communauté avec une énergie débordante.

Le pitch : Une colocation explosive

L’histoire nous plonge dans le quotidien de Nicolas et Valentine, deux étudiants parisiens en quête d’un troisième colocataire pour sauver leur budget. Leurs plans sont totalement chamboulés par l’arrivée de Martine, une quinquagénaire divorcée et sans emploi, bien décidée à s’installer sur leur canapé-lit.

Entre choc des générations et combines improbables pour boucler les fins de mois, le studio devient le théâtre de situations délirantes. Entre des parents encombrants, des clients surprises et des quiproquos en cascade, la pièce navigue entre fraîcheur et absurdité.

« Rires, tendresse et énergie communicative… Une troupe généreuse vous embarque dans cette aventure où chaque personnage apporte sa touche unique pour vous faire oublier tous vos tracas. »

Une soirée conviviale dès le parvis

Le Bascala transforme votre sortie au théâtre en un véritable moment de détente. Pour cette soirée spéciale, les portes ouvrent dès 19h30 :

Côté saveurs : Le food truck Nordost German Food sera présent sur le parvis pour vous proposer de généreuses spécialités allemandes.

Côté détente : Le bar de la salle sera ouvert pour partager un verre entre amis ou en famille avant que le rideau ne se lève.

Informations Pratiques – Oublie-moi je t’aime