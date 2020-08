Dernière semaine pour l’expo « Code Alimentation » à Toulouse

Partager Facebook

Dernière ligne droite pour découvrir la belle exposition « Code Alimentation » au Quai des Savoirs de Toulouse. Elle est ouverte jusqu’au 6 septembre 2020.

Tout le monde se sent concerné et a un avis sur l’alimentation. Parce qu’elle touche à des champs aussi divers que la sociologie, la médecine, la biologie, le droit, l’environnement, l’économie, les neurosciences et qu’elle relève même de stratégies géopolitiques. Parce qu’elle est associée au plaisir et à une tradition bien française de gastronomie reconnue de par le monde. Parce qu’elle soulève des enjeux immenses et complexes quant à son futur. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, l’alimentation mérite d’être mise en culture, cueillie, partagée et savourée au Quai des savoirs.

L’exposition Code Alimentation a pris place au Quai des Savoirs le 18 décembre 2019 jusqu’au 6 septembre 2020, sous une forme ludique ! Ce qui n’empêche pas le sérieux du propos. Où en est l’état de la recherche dans ce secteur ? Que disent les sciences sur le futur de nos assiettes ? À quoi ressemblera l’alimentation de demain ? De nouvelles pratiques, plus responsables, plus durables, sont-elles envisageables ?

Venez explorer Code Alimentation, une expo-game qui offre des clés pour comprendre les enjeux liés à l’alimentation… Et l’occasion d’ouvrir le débat en famille !