Dernière semaine du festival Au Grand R’ à Toulouse !

Le théâtre du Grand Rond Toulouse propose une programmation estivale en extérieur. Découvrez la programmation de la dernière semaine.

Du 27 au 28 juillet à 21h, le Muerto Coco présente Danser dans mon petit salon sans me poser de question. De quoi parle-t-on quand on prononce le mot « virilité » ? Pendant plus d’un an, Maxime Potard est parti à la rencontre de personnes invitées à échanger sur le sujet. Une divagation documentaire. Ou juste une belle comédie musicale pour, au final, essayer de se rêver loin de tout ça !

Du côté du Jeune Public, les 28 et 29 juillet à 10h30, la compagnie Là Haut présente Tandem. Dans ce spectacle, 2 drôles d’oiseaux, en costumes noir et blanc, se rencontrent, se découvrent et se cherchent. Tout en gestes et sans parole, ils dessinent petit à petit à la craie un paysage et un récit d’aventure loufoque et sensible. Ces deux êtres complices inventent tous les prétextes pour jouer ensemble et pousser un grand cri d’amour !

En apéro-spectacle, les 27 et 28 juillet à 19h, Adrien le Bienheureux revient. Après quatre années de reprises, voilà qu’à présent, il parle et chante par lui-même. Bienheureux, parce que c’est toujours avec bonheur que l’on partage de grands sentiments.

Enfin, samedi 29 juillet, soirée de clôture du festival au Grand R’. Au rendez-vous, deux sets du groupe de swing The Six Pack avant et après le spectacle du Détachement International du Muerto Coco Danser dans mon petit salon sans me poser de question.

Au Grand R’

Jusqu’au 29 juillet 2023

Ecole Calvinhac

8 rue jacques Labatut 31000 Toulouse

www.grand-rond.org