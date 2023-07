Kavinsky, Mome et Gregor Salto…cette semaine au Poney Club Toulouse !

Partager Facebook

Nouvelle semaine pour le Poney Club à Toulouse avec une belle programmation du 27 au 29 juillet.

En attendant la Kermesse au mois d’aout, le Poney Club nous offre une semaine avec de nouveaux invités. Tout commencera jeudi 27 juillet avec Kavinsky. Le producteur électro français qui a rencontré un succès colossal avec son tube « Nightcall » vous transportera avec son dernier album « Reborn » ! Dans cet album, Kavinsky continue d’explorer un univers synthétique rétro-futuriste mélangeant saxophone, pop, références aux années 70 et beaucoup de voix chantées pour un résultat renversant !

Le lendemain, Møme prendra les commandes du Poney Club. Après avoir cartonné avec son tube « Aloha » (plus de 200 millions de streams, triple diamant), Møme s’est fait connaître en France et à l’international avec son premier album « Panorama » (disque d’or) sorti en 2016. Il a ensuite sorti plusieurs EPs écrits en voyageant à travers le monde, tourné dans de nombreux pays et s’est produit en live dans la plupart des grands festivals français !

Pour finir samedi avec Gregor Salto et Nicolas Monier. Le néerlandais et le français vous feront danser sur une sélection musicale éclectiques!

Le rendez-vous des Toulousains cet été

Du mercredi au samedi jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Un site qui permettra à ses visiteurs de passer leurs soirées d’été dans un cadre atypique à 15 minutes seulement du centre-ville en transport en commun, mais aussi un rendez-vous idéal pour les afterworks des entreprises du bassin économique de proximité.